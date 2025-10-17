Warnungen künftig auch per Handy

Der Bundesrat will die Bevölkerung bei Ereignisfällen mit modernen Kanälen informieren, warnen und alarmieren. Geplant sind als Multikanalstrategie die Einführung der Handyalarmierung (Cell Broadcast), die Übertragung der Sirenenverantwortung an die Kantone sowie der Rückbau der UKW-basierten Notfallradiosender. Dazu hat der Bundesrat an seiner Sitzung vom 15. Oktober die Vernehmlassung für eine Gesetzesänderung eröffnet. Die Vernehmlassung dauert bis am 2. Februar 2026.

