Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Was bleibt vom Schneetourismus?

  17.10.2025 Tourismus
Dass sich das Klima ändert und die Gletscher schmelzen, ist – trotz abweichender Stimmen – nicht mehr zu leugnen. Wer in die Berge geht, sieht karge Landschaften und abgewetzte Felsen, wo sich früher zäh schlängelnde Massen an ewigem Eis durch die Täler und Klüfte drückten, wie hier auf der Gemmi. Dass sich der Wintersport an den gegenwärtigen Klimawandel anpassen muss, kann nicht verhindert werden. Zu wissen, wie man den Begebenheiten begegnen kann, erfordert Durchhaltewillen, Fantasie und Pioniergeist. BILD: JACQUELINE RÜESCH
Dass sich das Klima ändert und die Gletscher schmelzen, ist – trotz abweichender Stimmen – nicht mehr zu leugnen. Wer in die Berge geht, sieht karge Landschaften und abgewetzte Felsen, wo sich früher zäh schlängelnde Massen an ewigem Eis durch die Täler und Klüfte drückten, wie hier auf der Gemmi. Dass sich der Wintersport an den gegenwärtigen Klimawandel anpassen muss, kann nicht verhindert werden. Zu wissen, wie man den Begebenheiten begegnen kann, erfordert Durchhaltewillen, Fantasie und Pioniergeist. BILD: JACQUELINE RÜESCH

Klimaerwärmung, Klimaschutz und Klimaanpassung: Eine internationale Konferenz in Bern zeigte Wege auf, wie sich Destinationen auch ohne Schneegarantie behaupten können.

PETER ROTHACHER
Unter dem provokativen Titel «Wintertourismus neu denken ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote