Welle von betrügerischen Telefonanrufen

Polizeimeldungen

In den vergangenen zwei Tagen sind im Kanton Bern über 50 telefonische Betrugsversuche gemeldet worden. Zumeist handelte es sich um die Betrugsmasche «Schockanrufe» oder «Falsche Polizisten». Die Kantonspolizei Bern ruft zur Vorsicht auf.

Zwischen Dienstagmorgen, 13. September 2022, und Mittwochnachmittag, 14. September 2022, sind bei der Polizei aus dem Kantonsgebiet über 50 Meldungen zu telefonischen Betrugsversuchen eingegangen. Dabei handelte es sich in den meisten Fällen um die Betrugsmasche sogenannter «Schockanrufe» und «Falsche Polizisten». Nach aktuellem Kenntnisstand kam es in keinem Fall zu einer Übergabe von Bargeld oder Wertsachen. Die Kantonspolizei Bern ruft zur Vorsicht auf und erinnert an die bereits publizierten Verhaltenstipps: