Weltcup in Adelboden tauscht Disziplinen

Die Wetterprognosen für das kommende Ski-Weltcup-Wochenende in Adelboden seien herausfordernd, wie die Ski-Weltcup Adelboden AG mitteilt. "Die Verantwortlichen – die FIS, Swiss Ski und die Ski-Weltcup Adelboden AG – haben gemeinsam entschieden, die Disziplinen zu tauschen, um die Chancen auf die Durchführung von sportlich fairen Rennen zu maximieren."

Bereits gekaufte Tickets behalten demnach ihre Gültigkeit für den jeweiligen Renntag, ein Umtausch ist jedoch nicht möglich. Für Sonntag gibt es noch eine limitierte Anzahl an Fan-Zone-Tickets, die ausschliesslich online erhältlich sind. An beiden Renntagen wird es keine Tageskassen geben.

"Mit dieser Anpassung schaffen die Verantwortlichen optimale Voraussetzungen für ein spannendes Rennwochenende", heisst es weiter in der Mitteilung. "Die FIS, Swiss Ski und die Ski-Weltcup Adelboden AG appellieren an alle Skifans, die Flexibilität und Fairness zu unterstützen, die den Sport so besonders machen. Ob am Samstag die Slalomfahrer oder am Sonntag die Riesenslalomfahrer im Ziel abschwingen – eure Begeisterung und euer Applaus machen Adelboden zu dem, was es ist: ein einzigartiges Highlight im Weltcup-Kalender. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass dieses Wochenende trotz der wetterbedingten Anpassungen ein unvergessliches Erlebnis wird."

Weitere Infos: weltcup-adelboden.ch

