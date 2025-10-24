Weltklasse-Glace aus Schweizer Milch und Früchten

Die Schweizer Glace-Manufaktur «Kalte Lust» zeigt, dass ehrliche Handarbeit, regionale Rohstoffe und Schweizer Qualität auch international überzeugen. Ende Oktober vertritt das Unternehmen die Schweiz am European Final der Gelato Festival World Masters in Bologna – mit einer Sorte, die der heimischen Bergwelt gewidmet ist: «A Day in the Swiss Alps».

Die Schweizer Glace-Marke «Kalte Lust» verarbeitet für ihre Glacen ausschliesslich Milch aus Schweizer Jerseybetrieben sowie Früchte aus regionaler Landwirtschaft. Der Zucker stammt aus einheimischer Produktion. Auf künstliche Zusatzstoffe und Magermilchpulver wird verzichtet – stattdessen setzt man auf natürliche Zutaten und eine schonende Verarbeitung in Handarbeit. Diese Philosophie überzeugt nicht nur die Kundschaft, sondern auch die Landwirtschaft. Denn die enge Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten schafft Wertschöpfung in der Schweiz. «Unsere Glace ist nicht einfach ein Dessert – sie ist ein Stück Schweizer Landschaft in jeder Kugel», sagt Geschäftsführer Florian Stähli. Nach einer erfolgreichen Sommersaison mit zahlreichen Auftritten an nationalen Events und in der Gastronomie blickt «Kalte Lust» nun nach Bologna. Dort misst sich die Oltner Manufaktur mit den besten Gelatieri Europas – und will zeigen, dass regionale, nachhaltige Schweizer Rohstoffe auch auf der internationalen Bühne begeistern.

