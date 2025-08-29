Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Wenn Alphornklänge zu Tränen rühren

  29.08.2025 Kultur
Für sein allererstes Alphorn hat Johannes Schranz eine krumme Fichte ausgehöhlt. BILDER: RACHEL HONEGGER
Für sein allererstes Alphorn hat Johannes Schranz eine krumme Fichte ausgehöhlt. BILDER: RACHEL HONEGGER

Er bringt Wanderstöcke und Besen zum Klingen. Seine grosse Leidenschaft aber gilt dem Alphorn. Seit 50 Jahren baut Johannes Schranz aus Achseten die hölzernen Naturinstrumente, inzwischen für KundInnen aus der ganzen Welt. Auch an den Kandersteger Alphorntagen von dieser ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote