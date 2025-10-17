Immobilien Immobilien
Wenn die Natur zu leuchten beginnt

  17.10.2025 Natur
Leuchtende Herbstfarben in den Blättern der Bäume vermitteln Geborgenheit und Wärme, auch bei kühleren Temperaturen
Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen sinken, verwandeln sich die Wälder in ein farbiges Mosaik aus Gold, Rot und Orange. Der Herbst malt Landschaften, die selbst den grausten Himmel zum Leuchten bringen. Doch warum färben sich die Blätter überhaupt ...

