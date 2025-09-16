Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Wenn die Quittung fehlt …

  16.09.2025 Frutigen
Das kleine Haus von Abraham Künzi am Stalden vor dem Dorfbrand (aus dem Frutigbuch 1938)
Das kleine Haus von Abraham Künzi am Stalden vor dem Dorfbrand (aus dem Frutigbuch 1938)

Rund anderthalb Jahre nach dem Dorfbrand von 1827 kaufte die Regierung vier benachbarte Brandplätze; dort sollte das neue Amthaus zu stehen kommen. Einer der Verkäufer war Abraham Künzi, der bis 1866 lebte und Glaser und Schreiner war. Zusammen mit seinen zwei Schwestern ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote