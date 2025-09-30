Immobilien Immobilien
Wenn Nachbarn aufeinandertreffen

  30.09.2025 Sport
Die Partie der Fünftliga-Teams des gastgebenden FC Frutigen und des FC Reichenbach war sehr abwechslungsreich – und das Endresultat eindeutig. BILD: MICHAEL MAURER
Die Fünftliga-Equipen des FC Reichenbach und des FC Frutigen sind nicht nur geografische Nachbarn, sondern lagen beim Anpfiff letzten Freitagabend auch in der Tabelle nebeneinander. Diese Ausgangslage verlieh dem Spiel zusätzliche Spannung und den Zuschauern wurde eine über ...

