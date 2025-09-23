Immobilien Immobilien
Wer will in den Frutiger Gemeinderat?

  23.09.2025 Frutigen
Noch ist das Gemeindehaus in Frutigen sichtbar eine grosse Baustelle, doch bis zum Einzug des neu zusammengesetzten Gemeinderates soll der Ausbau fertig sein. BILD: HANS RUDOLF SCHNEIDER
Am 16. November wird in Frutigen gewählt: Acht Sitze im Gemeinderat sind zu vergeben. Für die Exekutive stellen sich 24 Personen zur Auswahl. Zudem sind das Gemeinde- sowie das Gemeindevizepräsidium zu besetzen. Für Ersteres stehen zwei Kandidaten zur ...

