Wie sicher sind Frutigens Schulwege?

Dass es für längere Zeit keine Fussgängerstreifen innerhalb des Dorfes gab, beunruhigte Eltern und FussgängerInnen. Doch auch wenn nun die Strassen des Dorfkerns wieder gelb und weiss bemalt sind, gibt es noch weitere Schwachstellen innerhalb der Verkehrsführung ...

Dass es für längere Zeit keine Fussgängerstreifen innerhalb des Dorfes gab, beunruhigte Eltern und FussgängerInnen. Doch auch wenn nun die Strassen des Dorfkerns wieder gelb und weiss bemalt sind, gibt es noch weitere Schwachstellen innerhalb der Verkehrsführung Frutigens, besonders was die Sicherheit betrifft. Wo genau, wollte der «Frutigländer» wissen.