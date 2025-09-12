Immobilien Immobilien
Wie sicher sind Frutigens Schulwege?

  12.09.2025 Frutigen
BILD: JACQUELINE RÜESCH
Dass es für längere Zeit keine Fussgängerstreifen innerhalb des Dorfes gab, beunruhigte Eltern und FussgängerInnen. Doch auch wenn nun die Strassen des Dorfkerns wieder gelb und weiss bemalt sind, gibt es noch weitere Schwachstellen innerhalb der Verkehrsführung ...

