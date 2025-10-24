Immobilien Immobilien
Wiedersehen nach vielen Jahrzehnten

  24.10.2025 Adelboden
Der Jahrgang 1938 der Holzachseggen-Schülerinnen und -Schüler war der letzte, der im heute baufälligen Schulhaus zur Schule ging. Die jüngeren Jahrgänge durften alle ins neuerstellte Schulhaus im Ausserschwand. BILD: ZVG
Ehemalige Holzachseggen-Schülerinnen und -Schüler der Jahrgänge 1935 bis 1948 trafen sich im Hotel Hari Schlegeli und feierten das 20-Jahr-Jubiläum ihres Klassentreffens. 31 geladene Gäste folgten der Einladung. Gleichzeitig wurde eine PowerPoint-Präsentation mit 165 Fotos von früheren Zusammenkünften gezeigt. Somit erlebten die Anwesenden einen wunderbaren Martinssommertag in Adelboden.

HANS SCHNIDRIG

