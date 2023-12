VORSCHAU 26 Ausstellerinnen und Aussteller befinden sich in den letzten Vorbereitungen für den Wiehnachtsmärit am 2. und 3. Dezember 2023 in der Turnhalle Adelboden. Handgemachtes aus Stoff, Ton, Papier, Glas, Wolle usw. trifft auf Leckereien aus der ...