Wildes Schauspiel im Herbstwald

Wenn die Wälder im Frutigland im Herbst vom Röhren der Hirsche widerhallen, beginnt ein uraltes Naturschauspiel. Die Brunft ist nicht nur ein Kampf um die Hirschkühe, sondern auch ein Meisterstück der Evolution. Es ist perfekt abgestimmt auf den Rhythmus der Jahreszeiten. Wer jetzt unterwegs ist, erlebt Wildnis pur und den Herzschlag unserer Wälder.