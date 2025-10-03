Immobilien Immobilien
Wildes Schauspiel im Herbstwald

  03.10.2025 Natur
BILD: MARTIN WENGER
Wenn die Wälder im Frutigland im Herbst vom Röhren der Hirsche widerhallen, beginnt ein uraltes Naturschauspiel. Die Brunft ist nicht nur ein Kampf um die Hirschkühe, sondern auch ein Meisterstück der Evolution. Es ist perfekt abgestimmt auf den Rhythmus der ...

