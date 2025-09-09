Immobilien Immobilien
William White und Schnulze & Schnultze laden in die Badi ein

  09.09.2025 Kultur
William White wird mit neuer Band überraschen. BILDER: ZVG
Im Freibad-Areal stehen am Wochenende zwei spezielle musikalische Highlights auf dem Programm: William White mit einer neuen Band und am Sonntag Schnulze & Schnultze.

Im Rahmen des Kander Kultur Festivals organisiert der Verein Kander Kultur gemeinsam mit dem ...

