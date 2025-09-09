William White und Schnulze & Schnultze laden in die Badi ein

Im Freibad-Areal stehen am Wochenende zwei spezielle musikalische Highlights auf dem Programm: William White mit einer neuen Band und am Sonntag Schnulze & Schnultze.

Im Rahmen des Kander Kultur Festivals organisiert der Verein Kander Kultur gemeinsam mit dem Frutigresort am Wochenende vom 13. und 14. September zwei besondere Anlässe im Freibad-Areal Frutigen. Ein abwechslungsreiches Programm sorgt hier für Stimmung – bereits eine Woche vor den grossen Tourabschluss-Konzerten mit Patent Ochsner.

Am Samstag, 13. September, steht William White mit einer neuen, siebenköpfigen Band auf der Bühne. Der in Frutigen wohnhafte Musiker bringt damit nach über zehn Jahren erstmals wieder ein volles Bandprojekt ins Kandertal. Mit einer energiegeladenen Mischung aus Soul, Rock, Reggae und Funk verspricht er ein Konzerterlebnis, das man nicht so schnell vergisst. Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Am Sonntag, 14. September, lädt Kander Kultur zum Familientag. Die Schlagercombo Schnulze & Schnultze entführt ab 14 Uhr charmant und augenzwinkernd in die Welt der grossen Schlagerklassiker. Anschliessend geht das Fest in der Badi Lounge mit einer Kinder- und Familiendisco mit DJ Don Grande weiter. Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei, es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten gesammelt. Für das leibliche Wohl ist im Frutigresort und in der Badi Lounge gesorgt.

RED

