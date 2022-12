VORSCHAU Der Duft von frischem Holzofenbrot und Grittibänzen stimmt am Freitag, 9. Dezember, auf das fünfte Winterylüüte in Kandersteg ein. Die Mitglieder des Jodlerquartetts Steintal Kandersteg backen am Morgen für den Jodlerklub. Dieser Jahresanlass, or...