«Wir steuern motiviert in die Zukunft»

Die Physiotherapeutin Helga Krol kann das 25-jährige Bestehen ihrer Firma feiern. Die Geschäftsfrau denkt aber auch voraus: Auf den Jahreswechsel hin übergibt sie die FIT4LIFE GmbH in die Hände von Livia Halter-Oester.

PETER ROTHACHER

«Manchmal sind die Leute im Warteraum so in ihr Gespräch vertieft, dass sie mich kaum wahrnehmen, wenn ich auf sie wartend in der Türe zum Behandlungsraum stehe», erklärt die diplomierte Physiotherapeutin Helga Krol. Während des 25-jährigen Bestehens ihrer Praxis habe sich eine Art familiäre Atmosphäre entwickelt. «Wenn es passt, kommen die Leute immer wieder. Es gibt solche, die waren schon als junge Mutter bei mir, und jetzt nehmen auch ihre Kinder meine – respektive unsere – Behandlung in Anspruch.» Die aus Holland stammende Frau ist Inhaberin der Praxis Physiotherapie FIT4LIFE GmbH, in der sie mit Rob van Noordenne und Livia Halter-Oester zusammenarbeitet.

Noch ist Helga Krol die Chefin des im Sportzentrum Frutigen gelegenen Betriebes, aber in ihrer Mitarbeiterin hat sie auch bereits eine Nachfolgerin gefunden. «Ich bin jetzt zwar erst 56-jährig, aber auf Neujahr 2023 wird Livia Halter-Oester Inhaberin der Firma.» Das sei vorerst das Einzige, das sich ändere. «Unsere Kundschaft wird von diesem Wechsel nichts merken, denn wir arbeiten als eingespieltes Trio weiter wie bisher.» Krol kann sich vorstellen, bis etwa 60 mit abnehmendem Prozentsatz mitzuwirken.

Als 31-Jährige habe sie 1997 den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt und bereits nach zwei Jahren zusätzliche Behandlungsräume übernommen. «Die Zusammenarbeit mit Hallenbad und Fitnesszentrum hat von Beginn weg gut geklappt. Dank der Übernahme des Fitnessbereichs durch die self-fitness.ch AG vor zehn Jahren können wir deren stets top gewartete Geräte nutzen und so weiterhin ein optimales Rundumangebot bieten.»

Drei «Stürme» überstanden

Der Rückblick auf die 25 Jahre beinhalte vorwiegend Schönes, wegen drei «Stürmen» sei sie aber nie übermütig geworden. «Beeinträchtigungen durch den Neat-Bau, den Brand des Hallenbades und schliesslich die Pandemie galt es zu überstehen. Aber Physio war – wenn auch zum Teil nur eingeschränkt möglich – immer gefragt.»

Auf der Berufsebene habe sich in der Zeit ausser neuen Erkenntnissen und Mitteln wenig verändert, sagt Krol. Man müsse das Rad also nicht neu erfinden. «Der menschliche Körper ist ja gleich geblieben. Allerdings werden heute Spitalaufenthalte möglichst kurz gehalten, und die Patienten sollen sich rasch wieder bewegen. Das hat in Sachen Physiotherapie einen Boom ausgelöst.» Diplomierte Fachleute wie die drei seien sehr gefragt. «Darum sind wir überaus froh, dass uns der seit zehn Jahren mit einem 100-Prozent-Pensum im Team wirkende Rob van Noordenne weiterhin die Treue hält.» Auch das gesamte bisherige Angebot mit professioneller Beratung, Physiotherapie, Stosswellentherapie, Rehabilitation, Prävention und Massage werde weitergeführt.

Über die Behandlung zum Job

Livia Halter-Oester war als Mädchen bei Helga Krol in Behandlung und durfte dort später eine Schnupperlehre absolvieren. Dabei hat es wohl gefunkt: Seit 2013 ist sie mittlerweile diplomierte Physiotherapeutin, war im Beruf zuerst in Adelboden und später in Thun tätig. Sie ist verheiratet und Mutter eines 16 Monate alten Kindes. «In der Babypause hat sich die Idee ergeben, bei der Firma von Helga Krol einzusteigen. Nach einem Abgang war dort eine Stelle neu zu besetzen. Und da ich in Frutigen wohne, war dann mein Entschluss buchstäblich naheliegend.»

Livia Halter-Oester sieht die Übernahme der Physiotherapie FIT4LIFE GmbH als Investition auf lange Sicht. «Ich habe mich gut ins Team integriert, wir harmonieren und freuen uns über das Erreichte», sagt die 32-Jährige. «Es ist schön, von der Kundschaft so viel Wertschätzung und Dankbarkeit empfangen zu dürfen. Das motiviert uns alle drei, die Zukunft im selben Stil anzugehen.»