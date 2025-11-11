Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Wirtschaftstreffen in Spiez: Zuversicht trotz Zöllen und Krisen

  11.11.2025 Wirtschaft
Geschäftsführerin Susanne Huber befragt Regierungsrat Christoph Ammann zur Situation im Berner Oberland. BILD: ANJA SCHRANZ
Geschäftsführerin Susanne Huber befragt Regierungsrat Christoph Ammann zur Situation im Berner Oberland. BILD: ANJA SCHRANZ

Im Lötschbergsaal in Spiez trafen sich am letzten Donnerstag Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Tourismus sowie eine Gymnasialklasse aus Thun zum jährlichen Wirtschaftstreffen der Volkswirtschaft Berner Oberland. Ein EDA-Botschafter, ein Delegierter der ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote