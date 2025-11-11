Wo Musik auf Kulinarik trifft und niemand still sitzt

Es war ein Abend, der alle Sinne ansprach: Im «Adler» verschmolzen Musik, Tanz und Kulinarik zu einer harmonischen Einheit – und sorgten für glänzende Augen und volle Tanzflächen.

Es war ein Abend, der alle Sinne ansprach: Im «Adler» verschmolzen Musik, Tanz und Kulinarik zu einer harmonischen Einheit – und sorgten für glänzende Augen und volle Tanzflächen.

WERNER RÄTZ

Die Gastgeber Peter Schmid und Andrea eröffneten den jährlichen Tanzabend im «Adler» und somit auch den musikalischen Reigen mit ihrem bekannten Titel «Hüt isch mi Tag». Kaum waren die ersten Töne erklungen, füllte sich das Parkett, und die Tanzpaare zelebrierten ihre Leidenschaft. Für einen besonderen Moment sorgte der spontane Auftritt von Peter Schmid und Michelle Kissling. Peter Cicak begeisterte mit Oldies und Evergreens und wurde von den zahlreichen Gästen mit begeistertem Applaus und schwungvollen Tanzschritten belohnt. Zwischen den beiden Musiksets wurden die einzelnen Gänge des exzellenten Menüs serviert – ein kulinarischer Genuss, der perfekt mit der musikalischen Stimmung harmonierte.

Den stimmungsvollen Abend liessen Peter Cicak sowie Peter Schmid und Andrea gemeinsam ausklingen. Der ausverkaufte Anlass hat gezeigt, dass der unter dem Motto «Musik, Tanz und Kulinarik» laufende Abend bei den Gästen sehr beliebt ist.