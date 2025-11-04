Wo Tradition und Gemeinschaft grossgeschrieben werden

Der Frutig-Märit wurde 1978 ins Leben gerufen und hat sich seither zu einem beliebten Herbstmarkt der Region entwickelt. Er findet traditionell am letzten Freitag im Oktober statt und zieht Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Umgebung an.

MICHAEL SCHINNERLING

Seit seiner Gründung ist der Frutig-Märit ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens in Frutigen. Was einst als kleiner lokaler Markt begann, hat sich über die Jahrzehnte zu einem grossen Jahrmarkt mit über 200 Ständen entwickelt. Organisiert wird der Anlass vom Handwerker- und Gewerbeverein Frutigen (HGV), der mit viel Engagement für eine reibungslose Durchführung sorgt. Der Markt belebt die Strassen von Frutigen mit einem bunten Mix aus kulinarischen Köstlichkeiten, Handwerkskunst und regionalen Produkten. Einheimische Betriebe präsentieren ihre Angebote Seite an Seite mit Marktfahrenden aus der ganzen Schweiz. Die Vielfalt der Waren und die lebendige Atmosphäre machen den Frutig-Märit zu einem Treffpunkt für Jung und Alt – ein Ort, an dem Tradition und Gemeinschaft grossgeschrieben werden.