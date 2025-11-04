Immobilien Immobilien
Wo Tradition und Gemeinschaft grossgeschrieben werden

  04.11.2025 Frutigen
Thomas und Aliena Schweizer (Vater und Tochter) machten Werbung für das «Theater am Tatort».
Der Frutig-Märit wurde 1978 ins Leben gerufen und hat sich seither zu einem beliebten Herbstmarkt der Region entwickelt. Er findet traditionell am letzten Freitag im Oktober statt und zieht Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Umgebung an.

