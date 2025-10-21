Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Wohnraum für Saisonangestellte: Wunsch und Wirklichkeit

  21.10.2025 Adelboden
Zurzeit erstellt ein einheimischer Unternehmer an gut erschlossener Lage in der Oey eine Anzahl Kleinwohnungen. Ob diese ab Frühling 2026 zur Linderung der Wohnungsknappheit für Saisonniers beitragen werden, wird die Zukunft zeigen. BILD: RETO KOLLER
Zurzeit erstellt ein einheimischer Unternehmer an gut erschlossener Lage in der Oey eine Anzahl Kleinwohnungen. Ob diese ab Frühling 2026 zur Linderung der Wohnungsknappheit für Saisonniers beitragen werden, wird die Zukunft zeigen. BILD: RETO KOLLER

In einem Workshop vertieften Vertreterinnen und Vertreter von Hotels und Bergbahnen sowie Tourismusfachleute Fragen rund um die teils schwierige Wohnsituation von saisonweise beschäftigten Arbeitskräften. Können Baugenossenschaften Linderung bringen?

RETO ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote