Wolfsrisse bleiben stabil – Herdenschutz wirkt

  04.11.2025 Lanwirtschaft
Bis Ende Oktober wurden 316 Schafe von Wölfen gerissen. BILD:PIXABAY
Bis Ende Oktober wurden 316 Schafe von Wölfen gerissen. BILD:PIXABAY

Die Zahl gerissener Nutztiere pro Wolf sinkt weiter. Obwohl in diesem Jahr vermutlich etwas mehr Wölfe unterwegs waren als 2024, wurden in den meisten Kantonen gleich viele oder weniger Nutztiere gerissen als im Vorjahr. Dies zeigt: Mit konsequentem Herdenschutz und einer ...

