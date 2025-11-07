Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Work-Life-Wahnsinn: Wir schaffen das!

  07.11.2025 Politik
Psychiaterin und Krimiautorin Esther Pauchard ruft mit Charme und Witz dazu auf, sich den Herausforderungen zu stellen
Psychiaterin und Krimiautorin Esther Pauchard ruft mit Charme und Witz dazu auf, sich den Herausforderungen zu stellen

Von politischen Stürmen bis zum Tanz durchs Wohnzimmer: Anita Luginbühl weiss, wie man den Kopf über Wasser hält. Beim überparteilichen Frauenforum Thun-Oberland suchte sie gemeinsam mit Frauen aus Politik, Wirtschaft und Medizin nach Wegen, im Work-Life-Wahnsinn ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote