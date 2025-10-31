Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

WVG Frutigen rüstet sich für die Zukunft

  31.10.2025 Gesellschaft

Die Integration der Wasserversorgung Loo und die Erschliessung des Gebiets Oberfeld/Pfrundbrunnen standen zwar nicht offiziell auf der Traktandenliste, bildeten aber dennoch das zentrale Thema der WVG Frutigen.

Präsident Ueli Schneider präsentierte an der ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote