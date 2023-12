Zahlreiche Einbrüche über die Weihnachtstage

Während den Weihnachtstagen sind zahlreiche Einbrüche im ganzen Kanton Bern verübt worden. Bei mehreren Fällen konnte die mutmassliche Täterschaft in flagranti oder nach kurzer Flucht angehalten werden. Die Ermittlungen zu den Einbrüchen und Diebstählen wurden aufgenommen.

Seit dem 23. Dezember 2023, während der Weihnachtstage bis am Morgen des 26. Dezember 2023 wurden auf dem ganzen Kantonsgebiet gegen 50 Einbruchdiebstähle verübt. Zudem wurden zwölf Einschleichdiebstähle, 15 Fahrzeugeinbruchdiebstähle sowie fünf Fahrzeugdiebstähle gemeldet. Dabei ist es der Kantonspolizei Bern gelungen, insgesamt 15 Personen in flagranti oder bei der Nachsuche anzuhalten.

In Thun konnten drei Männer bei einem Diebstahl aus einem Fahrzeug in flagranti angehalten werden. In Steffisburg konnten zwei Personen nach einem Einschleichdiebstahl in ein Wohnhaus festgenommen werden, einer der mutmasslichen Täter befindet sich nun in Ausschaffungshaft. In Muri bei Bern konnte ein mutmasslicher Einbrecher nach kurzer Flucht angehalten werden. Er trug das Deliktsgut noch bei sich. In Wynau wurden diverse Autos geöffnet und Wertsachen entwendet. Ein Mann konnte mit dem Diebesgut und Einbruchswerkzeug vor Ort angehalten werden. Auch in Belp konnten zwei Personen nach einem Diebstahl in einem Selbstbedienungsladen bei der Nachsuche angehalten werden.

In Biel ging die Meldung ein, dass sich zwei Männer in ein bewohntes Haus geschlichen hätten. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten einen Mann noch im Haus und den zweiten unweit vom Gebäude anhalten. In Thun ist es zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Das entwendete Auto konnte schliesslich festgestellt und zur Kontrolle angehalten werden. Die vier Insassen, drei davon jugendlich, wurden auf eine Wache gebracht. Auch in Kallnach konnten unter anderem dank dem Einsatz eines Diensthundes zwei mutmassliche Diebe angehalten werden.

In Langenthal wurde ein Einbruchdiebstahl mittels einschlagen einer Scheibe verübt. Da es dem Täter nicht mehr gelungen ist, das Gebäude eigenständig zu verlassen, wählte er den Notruf. Die Einsatzkräfte konnten den Mann aus seiner Lage befreien und gleich wieder festnehmen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zu den zahlreichen Einbrüchen und Diebstählen aufgenommen.

Staatsanwaltschaft Kanton Bern