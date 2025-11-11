Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Zehn Jahre Gastfreundschaft mit Herz

  11.11.2025 Frutigen
Heidi von Känel und Marianne Hager (v. l.) lieben es, die Berner Tracht zu tragen. Am Samstagabend führten sie zum letzten Mal den Punktierungshöck in Frutigen. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Heidi von Känel und Marianne Hager (v. l.) lieben es, die Berner Tracht zu tragen. Am Samstagabend führten sie zum letzten Mal den Punktierungshöck in Frutigen. BILD: MICHAEL SCHINNERLING

Zehn Jahre lang prägten Heidi von Känel und Marianne Hager die Festwirtschaft bei der Punktierung der Kühe in Frutigen – mit Organisationstalent, Humor und viel Herzblut. Am vergangenen Wochenende standen sie zum letzten Mal im Einsatz: am Freitag von früh bis ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote