Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

«Zmörgele, fiire, gmüetlig sy»

  29.08.2025 Kandersteg

Seit September 2015 steht das Jodlerquartett Steintal Kandersteg jeden Montag zur Pflege von Brauchtum zusammen. Das Quartett besteht aus Regula Schmid, Hans Gyger, Gino Qualizza und Franz Bircher und wird von Christian Abbühl und Fabian Schmid am Akkordeon begleitet. Das Repertoire ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote