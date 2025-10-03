Immobilien Immobilien
Znüni mit Tradition – der Tag der Pausenmilch

  03.10.2025 Lanwirtschaft
Ein Schluck Energie in der grossen Pause: Am Tag der Pausenmilch geniessen Schulkinder Milch aus der Region. BILD: ZVG
Seit über zwei Jahrzehnten sorgt der Tag der Pausenmilch für Freude und kleine Genussmomente auf Schweizer Pausenplätzen. Am 30. Oktober ist es wieder so weit: Zahlreiche engagierte «Pausenmilchfrauen» des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverbands ...

