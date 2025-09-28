Zonenplanänderung «Vorderhasli» klar angenommen

Die Stimmbevölkerung der Gemeinde Frutigen hat die Bauzonenplan- und Baureglementsänderung ZöN R «Vorderhasli» – umfassend die Parzellen Nr. 20 und 4912 – mit 1845 Ja- zu 490-Nein-Stimmen deutlich gutgeheissen. Dies teilt die Gemeinde am Sonntag kurz nach dem Mittag mit. Die Stimmbeteiligung betrug 46,4 Prozent.

Mit dieser Änderung werden das ehemalige Schulhaus und das ehemalige Lehrerhaus auf den Parzellen Nn. 20 und 4912 aus der ZöN R entlassen und einer Regelbauzone (Wohnzone W2H) zugewiesen. Dadurch wird eine Umnutzung zu Wohnzwecken und eine bauliche Entwicklung der bestehenden Bauten möglich. Der Gemeinderat ist über die Zusage der Stimmbevölkerung erfreut, wie es weiter heisst.

RED

