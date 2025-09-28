Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Zonenplanänderung «Vorderhasli» klar angenommen

  28.09.2025 Frutigen

Die Stimmbevölkerung der Gemeinde Frutigen hat die Bauzonenplan- und Baureglementsänderung ZöN R «Vorderhasli» – umfassend die Parzellen Nr. 20 und 4912 – mit 1845 Ja- zu 490-Nein-Stimmen deutlich gutgeheissen. Dies teilt die Gemeinde am Sonntag kurz nach dem Mittag mit. Die Stimmbeteiligung betrug 46,4 Prozent.  

Mit dieser Änderung werden das ehemalige Schulhaus und das ehemalige Lehrerhaus auf den Parzellen Nn. 20 und 4912 aus der ZöN R entlassen und einer Regelbauzone (Wohnzone W2H) zugewiesen. Dadurch wird eine Umnutzung zu Wohnzwecken und eine bauliche Entwicklung der bestehenden Bauten möglich. Der Gemeinderat ist über die Zusage der Stimmbevölkerung erfreut, wie es weiter heisst.

RED
 

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote