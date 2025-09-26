Immobilien Immobilien
Zürcher Museums-Bahn hält im Bahnhof Frutigen

  26.09.2025 Frutigen
Der BDe 4/4 trifft von Brig kommend um 10.44 Uhr in Frutigen ein. BILDER: GERHARD KAPPHAHN
Der BDe 4/4 trifft von Brig kommend um 10.44 Uhr in Frutigen ein. BILDER: GERHARD KAPPHAHN

Vergangenen Montag, um 10.44 Uhr, fuhr ein Triebwagen der Sihltalbahn SZU im Bahnhof Frutigen auf Gleis 3 ein. Das ehemalige Fahrzeug der SZU – Fachbezeichnung BDe 4/4 – gehört heute zum historischen Rollmaterialbestand der Zürcher Museums-Bahn (ZMB). Dieser Verein ...

Image Title

