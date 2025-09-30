Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Zum letzten Mal in Mitholz

  30.09.2025 Kandergrund, Blausee, Mitholz
Keine Unbekannten in den Medaillenrängen (v.l.): «Lueg is Land» Krattigen, «GP 11» Adelboden und «Habicht» Aeschi. BILD: MARCEL MARMET
Keine Unbekannten in den Medaillenrängen (v.l.): «Lueg is Land» Krattigen, «GP 11» Adelboden und «Habicht» Aeschi. BILD: MARCEL MARMET

Der 38. Amtscupfinal in Kandergrund-Mitholz vom Samstag war geprägt von hervorragendem Schiesssport und einem emotionalen Abschied von diesem traditionellen Schiessplatz.

MARCEL MARMET
«Hier ist nicht nur ein Ort, wo geschossen wurde. Hier sind auch ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote