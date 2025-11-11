Zumkehr siegt zum vierten Mal in Folge

Letzten Freitag trafen sich die Kleinkaliberschützen Frutigen zum Absenden im Restaurant Simplon. Präsident Kurt Zimmermann blickte auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Er erinnerte an Schiessanlässe, kameradschaftliche Momente und sportliche Höhepunkte, ...

LIVIA SCHMID, KLEINKALIBERSCHÜTZEN FRUTIGEN

Nach dem Nachtessen übernahm Tony Zumkehr das Wort. Er führte durch die Rangverkündigung des Ausschiesset, der am 20. September durchgeführt worden war. Den Sieg holte sich Samuel Klopfenstein mit einem hervorragenden Resultat von 1473 Punkten. Auf dem zweiten Platz folgte Isabella Steiner mit 1470 Punkten, und den dritten Rang belegte Tony Zumkehr selbst mit 1466 Punkten. Alle drei erhielten für ihre starken Leistungen Applaus. Anschliessend folgte der Höhepunkt des Abends: die Rangverkündigung der Jahresmeisterschaft. Diese umfasst neben den Mannschaftsrunden in der ersten und zweiten Liga zahlreiche Einzelwettkämpfe, darunter das Qualifikationsschiessen, der Frühjahrsstich, das Kantonalund Wehrschiessen, der Sommercup, das Vereinswettschiessen, das Obligatorische, das Nachtschiessen, das Volksschiessen sowie der Ausschiesset.

Insgesamt wurden sieben Mannschaftsrunden geschossen, und die konstantesten Schützinnen und Schützen über die gesamte Saison hinweg durften auf ein beachtliches Wettkampfjahr zurückblicken.

Seriensieger Zumkehr

Tony Zumkehr gewinnt die Jahresmeisterschaft zum vierten Mal in Folge – eine herausragende Leistung. Auf den zweiten Platz schoss sich Ruedi Zahler, dicht gefolgt von Hansueli Thönen. Die weiteren Plätze belegten: 4. Alfred Zahler, 5. Isabella Steiner, 6. Livia Schmid, 7. Reto Zumkehr, 8. Samuel Klopfenstein, 9. Christian Klopfenstein und 10. Ruedi Schmid. Insgesamt nahmen 21 Schützinnen und Schützen an der Jahresmeisterschaft teil – ein Zeichen für die erfreuliche Aktivität und Motivation innerhalb des Vereins.

Nachdem die Sieger geehrt worden waren, wurde der Abend in geselliger Runde fortgesetzt. So endete ein erfolgreiches Vereinsjahr der Kleinkaliberschützen Frutigen. Mit dem Blick auf die kommende Saison dürfen sich die Schützinnen und Schützen auf neue Herausforderungen und sportliche Wettkämpfe freuen – und natürlich auf die Frage, ob Tony Zumkehr seinen beeindruckenden Erfolg im nächsten Jahr erneut verteidigen kann.