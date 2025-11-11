Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Zumkehr siegt zum vierten Mal in Folge

  11.11.2025 Sport
Sie gewannen den Ausschiesset: 1. Samuel Klopfenstein (Mitte), 2. Isabella Steiner und 3. Tony Zumkehr. BILDER: ZVG
Sie gewannen den Ausschiesset: 1. Samuel Klopfenstein (Mitte), 2. Isabella Steiner und 3. Tony Zumkehr. BILDER: ZVG

Letzten Freitag trafen sich die Kleinkaliberschützen Frutigen zum Absenden im Restaurant Simplon. Präsident Kurt Zimmermann blickte auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Er erinnerte an Schiessanlässe, kameradschaftliche Momente und sportliche Höhepunkte, ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote