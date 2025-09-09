Immobilien Immobilien
Zwei Oberländer Betriebe ausgezeichnet

  09.09.2025 Frutigen
Erfolgreiche Zertifizierung: Reto Feuz und Marc Allenbach von der Allenbach Holzbau und Solartechnik AG
In Schweizer Holzbaubetrieben steht das Qualitätslabel Holzbau Plus für eine partnerschaftliche Unternehmenskultur auf Basis des Gesamtarbeitsvertrags Holzbau. Unter den vier neu zertifizierten Betrieben sind mit der Allenbach Holzbau und Solartechnik AG (Frutigen) und der ...

