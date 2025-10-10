«Zyt zum Tanze u Zämesi»

Schon beim ersten Lied der Gastgeber Peter Schmid & Andrea enterten die Paare das Parkett. Mit den vielen neuen Liedern im Repertoire gönnten sie den tanzbegeisterten ...

Am vergangenen Sonntag lud das Landhaus Adler wieder zum traditionellen Tanznachmittag.

Schon beim ersten Lied der Gastgeber Peter Schmid & Andrea enterten die Paare das Parkett. Mit den vielen neuen Liedern im Repertoire gönnten sie den tanzbegeisterten Gästen kaum eine Pause. Kurt Mulino hatte, seinem Namen entsprechend, auch südländische Musik im Gepäck. Das Publikum liess auch ihn nicht im Stich und tanzte sofort zu seinen Liedern. Zum Finale traten Peter Schmid mit Tochter Andrea und Kurt Mulino gemeinsam auf.

Die Liederauswahl der drei Künstler war ein gelungener Mix, der jedes Tänzerherz höher schlagen liess. Das Parkett war dementsprechend auch immer gut gefüllt. Das Tanzen wurde an diesem Nachmittag zelebriert, ganz unter dem Motto: «S Tanzbei schwingä».

WERNER RÄTZ