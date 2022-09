10 Jahre Kander Kultur: Es wird gefeiert

Frutigen

Schon letztes Jahr zeichnete sich für den Sommer 2022 ein Event-Überangebot ab. Das Risiko, mit den bescheidenen Mitteln einen Grossanlass auf die Beine zu stellen, wäre für diesen Sommer schlicht zu gross gewesen. Deshalb hat sich Kander Kultur schon früh entschieden, zwischen dem 4. und 18. September sieben verschiedene kleine und feine Veranstaltungen zu organisieren, welche die Breite und Qualität von Kander Kultur zeigen sollen.

Mit einer bereits ausverkauften Vorstellung bestreitet Bänz Friedli mit seinem Programm «S isch kompliziert – Bänz Friedli schafft Unordnung» den Auftakt. Am Freitag, 9. September, wird das einheimische Musikschaffen gefeiert: Neun verschiedene Künstler werden mit einem Kurzauftritt zeigen, welch immenses Potenzial es im Kandertal gibt. Phenomden & the Scrucialists werden am Samstag, 10. September, auftreten. Mit Black Sea Dahu folgt ein nationaler Hochkaräter. Am Donnerstag, 14. September, wird gemeinsame Sache wird mit dem Swiss Chamber Music Festival aus Adelboden gemacht, welche die Streicher vom Modulor Quartett auf die Kander-Kultur-Bühne bringt. Mit einer Ü30- und einer 80er-Jahre-Party soll nochmals richtig gefeiert werden, bevor Colibri um den Patent-Ochsner-Gitarristen Disu Gmünder den Abschluss bestreitet.

