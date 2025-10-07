Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

100 Jahre Labor Spiez: Schweizer Präzision gegen globale Bedrohungen

  07.10.2025 Spiez
Aussenansicht des heutigen Labors Spiez. BILDER: ZVG
Aussenansicht des heutigen Labors Spiez. BILDER: ZVG

Das Labor Spiez geht auf das 1925 gegründete Gaslaboratorium Wimmis zurück. Entstanden aus den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, passte sich die Institution stets neuen globalen Bedrohungen an. Heute gilt das Labor Spiez als international anerkanntes Institut für den ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote