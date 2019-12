Adelbodner gewinnen «Cup der Affen»

Bereits zum 35. Mal wurde am 26. Dezember auf den Curling-Rinks der Eisbahn Kandersteg der Copa del Mono ausgetragen. Waren früher noch die drei weisen Affen die Gewinnerpreise, gab es heuer Naturalpreise. Der Name des Turniers ist trotzdem geblieben. Zwölf Teams spielten in drei Runden à sechs Ends um den Sieg. Die Spielleitung hatte sich wie immer Mühe gegeben, für jeden Teilnehmer ein Präsent bereit zu halten. Die «Stockgräbler» aus Adelboden konnten dieses Jahr den Wanderpreis ins Engstligental entführen.

Früher waren belgische Teilnehmer dabei, dieses Jahr machte ein Spieler aus dem Piemont mit – was dem Turnier wiederum ein internationales Flair verlieh.

ERWIN GURTNER, CC LÖTSCHBERG