Auszeichnung für Autohaus von Känel

Seit dem Aus- und Neubau entwickelt sich das Autohaus von Känel stetig vorwärts. Aktuell ist die Auszeichnung als bester Skoda-Händler dazugekommen.

Hohe Bewertungen in den Bereichen Vertrieb, Service, Kundenzufriedenheit und Vernetzung erteilten Skoda-Kunden dem Autohaus von Känel in einer unabhängig durchgeführten Befragung. Dies resultierte in einer bisher nicht dagewesenen Zielerreichung von über 220 Prozent. Damit hat der Frutiger Mehrmarkenbetrieb den ersten Platz in der Kategorie «Bester Skoda-Händler 2019» erzielt. Silvan von Känel freut sich riesig über die Auszeichnung von Skoda Schweiz. «Sie bestätigt unsere Qualitätskonstanz in den gemessenen Bereichen.» Auch in früheren Jahren konnte das Familienunternehmen mit verschiedenen Ehrungen glänzen.

Das Autohaus wurde im Jahr 2017…