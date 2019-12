Beeindruckender Auftritt unter neuer Leitung

Die Brass Band Frutigen lud an ihrem Stephanstags-Konzert zum Träumen ein. Im breiten Spektrum der Stückauswahl liess sich unverkennbar die Handschrift des neuen (alten) Dirigenten erkennen.

MONYA SCHNEIDER

Seit vielen Jahren veranstaltet die Brass Band Frutigen am Stephanstag jeweils um 17 Uhr ein Konzert. Das diesjährige Motto «Dreams» lockte viele interessierte ZuhörerInnen an. Mit «Enter the Galaxies» wurde der Abend in gewohnt kraftvoller Brass-Band-Manier eröffnet. Präsident Toni Stoller begrüsste anschliessend das Publikum und verabschiedete bei dieser Gelegenheit den Dirigenten Pascal Andres. Dieser hatte aus gesundheitlichen Gründen im Sommer 2019 den Taktstock nach fünf Jahren niedergelegt. Zum Dank für seinen Einsatz überreichte Stoller ihm ein Präsent. Andres bleibt der Brass…