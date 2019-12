Intensive Klänge

Am Samstag fand in der Kirche eine Art Doppel-Konzert statt. Das Seniorenorchester und die sich neu formierende Musikgesellschaft gaben ein vielfältiges Repertoire klassischer, volkstümlicher und schmissiger Stücke zum Besten.

MARTIN NATTERER

«Man hört nicht auf, Musik zu machen, weil man älter wird, sondern man wird älter, wenn man aufhört, Musik zu machen!» So überschreibt das Seniorenorchester Pro Senectute Frutigland seine Aktivitäten. Und so gesehen war der erste Teil des Adventskonzerts am 14. Dezember eine «junge», also klingend-aktive Veranstaltung.

Unter der wechselnden Leitung von Hans Peter Zumkehr, Ruedi Bernet und Barbara Chmelik waren gekonnt arrangierte und dirigierte Werke aus den letzten 500 Jahren Musikgeschichte zu hören (u. a. Schütz, Haydn, Tschaikowsky, Puccini), und…