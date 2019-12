Keine Sorge um den Standort Frutigen

Die Bucher Hydraulics AG Frutigen steuert auf ein Jubiläum zu. Und auch sonst ist die Lage des Unternehmens durchaus zufriedenstellend. Regelmässig werden Arbeitskräfte gesucht.

HANS RUDOLF SCHNEIDER

«Das ist unser neuster Roboter. Die letzte Kapazitätserweiterung. Ab jetzt können nur noch bestehende Maschinen erneuert werden, da kein weiterer Platz mehr vorhanden ist.» Jens Kubasch steht vor der vergitterten weissen Maschine in der Produktionshalle von Bucher Hydraulics. Er leitet die beiden Schweizer Standorte Frutigen und Neuheim der Hydraulik-Division des Bucher-Konzerns. Der Rundgang durch die Werkstätten und Lager auf dem Unteren Widi zeigt die grosse Anzahl an Robotern, die rund um die Uhr an der Arbeit sind und mit Rohmaterial versorgt werden müssen. Üppig ist der Platz nicht und…