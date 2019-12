VORSCHAU - Horst & Trummer – Lesung und Lieder

Horst & Trummer – Lesung und Lieder

Mick Gurtners neuer Roman «Horst und die letzte Nacht des Rock'n Roll» spielt in einem Musik-Club namens Glory Box – unschwer ist als Inspiration der Thuner Kultclub Mokka darin zu erkennen. Im «Glory Box» treten allerlei skurrile Künstler auf, während Ich-Erzähler Thom und sein Kumpel Schmitz versuchen, den Club mit einer grossen Nacht zu retten, und die beiden Vierbeiner Horst und Herr Herbst für Turbulenzen sorgen. Songwriter Christoph Trummer packt derweil die Erinnerungen aus: Der legendäre Club hat seine Teeniejahre und später seinen Weg als Musiker geprägt. So umrahmt er die Geschichten von Horst & Co. mit Songs von 1993 bis 2019 – und zu jedem Lied gibt es eine Erinnerung an einen Auftritt im Musikclub seiner Jugend.

