«Es braucht grosse Flexibilität»

SKI ALPIN Der 17-jährige Sandro Zurbrügg vom Skiklub Frutigen und der 18-jährige Kevin Oester vom Skiklub Adelboden sind bei diversen FIS-Rennen unterwegs. Beide sind ehrgeizig – im Interview sprechen die Athleten über ihre bisherigen und nächsten Ziele.

MICHAEL SCHINNERLING

Kevin Oester und Sandro Zurbrügg haben ein anspruchsvolles Programm zu bewältigen – die Skisaison fängt für sie jeweils bereits im Mai an. Neben den Skitrainings im Sommer absolviert Oester an der Sportmittelschule fünf Halbtage Konditionstraining, an den Wochenenden trainiert er zu Hause oder mit den BOSV.

Wo und wann im Winter gefahren wird, hängt vom Wetter oder von der Wichtigkeit des Rennens ab. November bis Ende April gibt es keinen fixen Saisonplan. «In der Regel wissen wir drei bis fünf Tage im Voraus, wo die…