«Es braucht viel Selbstdisziplin»

SKI ALPIN Der 20-jährige Dario Büschlen (NLZ Mitte) und der 17-jährige Michel Brügger (BOSV-Junioren Alpin) sind gut unterwegs. Nachdem sie in den Vorsaisons Verletzungspech hatten, starten sie nun voll durch.

MICHAEL SCHINNERLING

Heute hier, morgen da. Wo es hingeht, wissen die Skicracks nie so genau. «Wir haben keinen Saisonplan, da wir immer nur ein bis zwei Wochen vorausschauen», erklärt Michel Brügger vom Skiclub Adelboden. In der FIS-App finde man zwar alle Rennen. Doch wegen Schneemangels wurden auch in dieser Saison schon einige abgesagt oder verschoben. Ähnlich tönt es bei Dario Büschlen (SK Frutigen). «Es kann schon einmal passieren, dass wir an einen Ort fahren und das Rennen dann abgesagt wird.» Wie sie die Saison bisher erleben und worauf sie sich freuen, verraten die zwei im…