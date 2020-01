150 Jubilare und 39 Babys besucht

Die Hauptversammlung des Frauenvereins verlief problemlos und zügig. Wieder einmal haben die Mitglieder ein Jahr voller freiwilliger Einsätze hinter sich.

MONYA SCHNEIDER

Am Montagnachmittag begrüsste Präsidentin Marianne Rubin über 60 Mitglieder und den kompletten Vorstand im Kirchgemeindehaus Frutigen zur 102. Hauptversammlung. Nachdem Sekretärin Vreni Müller das Protokoll der letzten HV verlesen hatte, blickte die Präsidentin in ihrem Bericht auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Es wurde so manche Stunde an freiwilliger Arbeit geleistet – sei es bei Blutspendeaktionen, Seniorenessen, in der Brockenstube, am Frutig- oder am Backmärit: Marianne Rubin kann auf die Mithilfe «ihrer» Frauen zählen. Rund 150 Jubilare und 39 Neugeborene wurden besucht. Ein Höhepunkt war sicher die…