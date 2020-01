BLICKPUNKT - Abschied von der Tanne

Abschied von der Tanne

Wer seinen Weihnachtsbaum nach dem 7. Januar noch in der guten Stube stehen hat, läuft Gefahr, dass dieser beim Anzünden der Kerzen wegen Trockenheit in Vollbrand gerät. Gut beraten waren darum all jene, die den Christbaum zur Landi Frutigen brachten. Dort wurde er vom Häcksler der Firma Brügger HTB geschreddert und anschliessend dem Ofen der Fernheizung zugeführt. Initiant dieser Christbaum-Entsorgungsaktion war Gerhard Schranz, Geschäftsführer der Landi, in Zusammenarbeit mit Brügger HTB. Alle «Spender» ausgedienter Weihnachtsbäume bekamen ein wärmendes Getränk und konnten sich vor Ort überzeugen, dass ihre Tanne zu Energieholz umgewandelt wurde.

MARCEL MARMET