Das schwerste «Schnipo» gibts auf Silleren

Wie gut sind die Standardgerichte in Bergrestaurants? Dieser Frage ist ein schweizweiter Test nun nachgegangen. Dabei wurde auch ein Angebot auf dem Sillerenbühl unter die Lupe genommen.

MARK POLLMEIER

Wer sich auf sonnigen Pisten sportlich verausgabt, braucht irgendwann mal etwas Warmes in den Magen. Doch gerade zur Mittagszeit geht es im Bergrestaurant hoch her: Ein Menü nach dem anderen wandert über die Theke. So mancher hat sich da schon gefragt, ob in solchen Stosszeiten die Qualität des Essens leidet.

Das SRF-Fernsehen hat den Test gemacht. In zwölf grösseren Skigebieten bestellten die Redaktoren den Klassiker der Pisten-Küche, Schnitzel mit Pommes frites, kurz «Schnipo». Das Gericht eignet sich perfekt für einen Vergleich. Ob in Gstaad / Zweisimmen, Arosa Lenzerheide, in Davos oder…