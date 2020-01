Der Präsident «zum Anfassen»

Er war Baupolitiker aus Leidenschaft und Lobbyist für die Vereine: 19 Jahre stand Christian Kummer im Dienste der Gemeinde – davon neun als Präsident. Was ihn dabei stets auszeichnete, war seine Nähe zum Volk.

BIANCA HÜSING

Fängt er an, über Krattigen zu sprechen, ist Christian Kummer kaum noch zu bremsen. Mit jeder Faser scheint der 49-Jährige Gemeindepräsident zu sein, allein: Er ist es nicht mehr. Vor vier Wochen hat er das Amt an seinen Nachfolger Stephan Luginbühl weitergegeben, heute ist er im Gemeindehaus nur noch zu Gast. «An diesen Zustand muss ich mich erst gewöhnen», bekennt er lachend. Hie und da kommen zwar noch Anrufe, ansonsten aber ist es recht still geworden auf seinem Natel. Auch mit dem Informationsmonopol war vom einen auf den anderen Tag Schluss. «Mich würde schon…