Die KANDERkids – eine breitensportliche Erfolgsgeschichte

Seit dem Winter 2007 / 08 bietet die Skischule Adelboden preisgünstige Kurse für Kinder zwischen 4 und 16 Jahren aus dem Kander- und Engstligtal an. Vater des Gedankens war Hans Pieren, Rennleiter am Ski-Weltcup.

RETO KOLLER

«Wir wollen Kindern und Familien im Tal den Skisport nahebringen», umschreibt Skischulleiter Pascal Frei den Sinn und Zweck der KANDERkids. In der ersten Wintersaison vor 12 Jahren machten 76 Kinder von diesem Angebot Gebrauch, in den vergangenen Jahren waren es bereits über 200. Die Botschaft scheint angekommen zu sein. Kein Wunder: 26 SkilehrerInnen führen zu äusserst günstigen Bedingungen, die weit unter den Selbstkosten liegen, in die Kunst des richtigen Skifahrens ein. Ab Mitte Januar bis Mitte März können die Kids jeweils am Mittwochnachmittag einen Saisonkurs…