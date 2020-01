Enzian: Jahresstart mit Doppelsieg

KEGELN Ende Januar schloss der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) zwei Jahresmeisterschaften ab. Zu den ersten diesjährigen Unterverbandswettkämpfen traten Einzelkegler und Kegelklubs im Restaurant Bellevue in Steffisburg an. Die zweite Meisterschaft wurde in Goldswil bei Interlaken ausgetragen.

In der Kategorie C setzte sich bei beiden Meisterschaften der Frutiger Kegelklub Enzian durch. In Steffisburg gewann er mit 779,40 Holz haushoch. Leu aus Reichenbach belegte den zweiten Rang mit 743,60 Holz. In Goldswil hingegen zeigte sich Leu als starker Gegner. Die beiden Frutigländer Kegelklubs lieferten sich ein Kopfan-Kopf-Rennen, bei dem schliesslich erneut Enzian mit 455,40 Holz die Oberhand gewann. Leu folgte mit 452,80 Holz auf dem Fuss. Bei beiden Meisterschaften erhielt Leu…